«دبي للصحافة»: حضور «الإعلام العربي» حصرياً من خلال التسجيل المُسبق

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ«منتدى الإعلام العربي»، عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الـ21، والمشاركة في نقاشاته التي ستغطي أبرز الموضوعات والقضايا الإعلامية، وأهم التطورات التي يشهدها هذا القطاع على امتداد المنطقة العربية، مع التركيز على استشراف مستقبل الإعلام العربي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام حول العالم.

وأكدت اللجنة التنظيمية، ممثلة بنادي دبي للصحافة، أن حضور المنتدى هذا العام سيكون حصرياً من خلال التسجيل المُسبق، واعتباراً من اليوم (17 يوليو الجاري)، في حين سيتم إغلاق باب التسجيل في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وشددت على أنه لن يكون هناك تسجيل للحضور خلال أيام المنتدى، في حين سيقتصر التسجيل للحضور ضمن الفترة المحددة من خلال الموقع الإلكتروني للنادي، وعبر الرابط «dpc.org.ae»، وذلك حتى إغلاق باب التسجيل، ودعت جميع المهتمين بالحضور والمشاركة في مناقشات المنتدى، الذي يُعد المنصة الأهم لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام في العالم العربي، إلى المبادرة بالتسجيل المسبق، حيث لن يكون هناك استثناءات عقب إغلاق باب التسجيل، بما يعين اللجنة المنظمة للمنتدى على الإعداد للحدث بصورة نموذجية لدورته المقبلة.

وأوضحت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، أن اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أقرت هذا العام جملة من القرارات المتعلقة بترتيب آليات الحضور بالنسبة للمشاركين، بما يضمن إخراج الحدث على أكمل وجه من التنظيم، وسعياً لتحقيق المرونة بالحضور والتسجيل لجميع المشاركين، نظراً لضخامة الحدث، والأعداد الكبيرة من المشاركين من داخل دولة الإمارات ومختلف البلدان العربية، والذين يناهز عددهم سنوياً 3000 مشارك، ما يستوجب الإعداد بصورة مبكرة لاستقبال ضيوف المنتدى والمشاركين فيه من الحضور بشكل يليق بمكانة الحدث كأكبر تجمع من نوعه في العالم العربي.

وحول مضمون المنتدى هذا العام، قالت بوحميد إن الحدث الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة إقليمية ودولية، وحضور بارز من صناع الإعلام والقادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم، سيتبنى في هذه الدورة، ومن خلال مسارات

عدة، تسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام العربي، وسيضع لتحقيق هذه الغاية العديد من الموضوعات على طاولة النقاش، وفي مقدمتها: الذكاء الاصطناعي وانعكاسه على قطاع الإعلام العربي، والتقنيات المبتكرة، وصناعة المحتوى العربي، إضافة إلى أبرز التوجهات المستقبلية في قطاع الإعلام.

وأضافت بوحميد: «نعمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ مكانة دبي كعاصمة لاستشراف مستقبل الإعلام في المنطقة»، مؤكدة استمرار نادي دبي للصحافة بجهوده المؤثرة والحيوية في صياغة المشهد الإعلامي العربي، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها عالمياً، مستندة بذلك على عقود من العمل المتواصل على استضافة الفعاليات والأنشطة والبرامج الإعلامية التي تستشرف المستقبل.

ويتزامن مع منتدى الإعلام العربي الـ21، المُقرر عقد أعماله على مدار يومي 26-27 سبتمبر المقبل، حفل إعلان الفائزين ضمن مختلف فئات «جائزة الإعلام العربي»، وتكريمهم، ضمن الحفل السنوي الذي تحرص الأمانة العامة للجائزة على إقامته منذ انطلاقها قبل أكثر من عقدين من الزمان، تأكيداً لمكانتها كأبرز محفل للاحتفاء بالتميز الإعلامي في العالم العربي.