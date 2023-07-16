أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي «IBPC» في دبي، سوريش كومار، أن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للدولة، تعكس العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والهند.

وأضاف كومار أن العام الماضي توّج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية، ومتانة العلاقة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد برزت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند.

وشدد كومار على الأهمية الكبيرة التي يوليها البلدان لمصادر الطاقة البديلة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «COP28»، معرباً عن ثقته بنتائج الزيارة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.