الإمارات تشارك في «قمة العشرين» بالهند سبتمبر المقبل

تستعد الهند لاستضافة قمة مجموعة العشرين «G20» بنيودلهي يومي التاسع والـ10 من سبتمبر من العام الجاري، تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، حيث ينقل الشعار رسالة قوية تعكس رئاسة الهند ومستهدفاتها، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع عبر تعزيز وترابط كل أشكال الحياة على كوكب الأرض.

وتشير الهند أيضاً إلى أولوياتها من رئاستها للقمة، عبر التركيز على النمو الاقتصادي العالمي والغذاء والطاقة، إذ تسعى إلى تحقيق تقدم جريء في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، إضافة إلى حشد التمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي العالمي، وتعزيز مكافحة الجرائم المالية، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف لتصبح أكثر شمولاً.

ودعت الهند عدداً من الدول لحضور فعاليات القمة في سبتمبر الجاري، ومن ضمنها دولة الإمارات، حيث ستقود الهند رئاسة القمة حتى 30 نوفمبر من العام الجاري.

وتنظر دولة الإمارات إلى «مجموعة العشرين» كمنتدى يلعب دوراً حاسماً في الجهود متعددة الأطراف من خلال تركيزها على القضايا المالية العالمية؛ وتعزز الدولة دورها كضيفة شرف في «G20» بالدورات السابقة، عبر الالتزام بالتعاون الاقتصادي وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال العمل كمورد موثوق للطاقة، حيث تستمر الإمارات بمضاعفة جهود أعمالها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ووضع استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وباعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» المقرر عقده في نوفمبر 2023، فقد استفادت دولة الإمارات من مشاركتها في عملية «مجموعة العشرين» من أجل حشد العمل الدولي، وستشكل تجربتها القادمة في الهند إضافة نوعية لمحفظة تجاربها في العمل المناخي والتمويلي قبل استضافة «COP28»، وذلك من خلال الاستمرار في المشاركة ببرنامج «شيربا» التابع لاجتماعات ومسارات التمويل في «مجموعة العشرين».