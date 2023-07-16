جامعة الشارقة تستقبل طلبات الالتحاق بفصل الخريف

أعلنت إدارة القبول بجامعة الشارقة استمرارية قبول الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس للفصل الدراسي الأول خريف 2024/2023، بمختلف كليات الجامعة بناءً على تقييم مؤهلاتهم الأكاديمية والقدرات التعليمية للبرامج الأكاديمية.

وتمنح الجامعة خصومات تصل إلى 50% للطلبة المتميزين في الثانوية العامة، ومنح دراسية تصل إلى 50% في برامج كلية العلوم، مثل: الكيمياء، الفيزياء التطبيقية، وعلوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد، والرياضيات، إلى جانب منح دراسية في البرامج الطبية والعلوم الصحية لمواطني الدولة بالشراكة مع العديد من الجهات، مثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبرنامج «نافس».