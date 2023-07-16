«الأرصاد»: الدولة تشهد ارتفاعاً في «الحرارة» وتكوّن سحب ركامية

قال المركز الوطني للأرصاد إن النصف الثاني من شهر يوليو الجاري يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي، والتي تعمل على رفع درجات الحرارة، موضحاً أن المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة تتعرّض لتكوّن السحب الركامية، حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال، وارتفاع في درجات الحرارة، ويتسبب عنها سقوط أمطار في فترات ما بعد الظهر.

وذكر أن بعض مناطق الدولة تتأثر كذلك خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الثاني منه، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، منوهاً بأن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة ومثيرة الغبار. وأفاد المركز بأن الرطوبة النسبية تزداد في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.