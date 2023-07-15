بلدية خورفكان تبدأ بتجميل وادٍ في منطقة اليرموك

باشرت بلدية مدينة خورفكان أعمالها المكثفة لتجميل الوادي الواقع في منطقة اليرموك بمدينة خورفكان، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتعلقة بجعل مدينة خورفكان قبلة سياحية لا تُضاهى جمالاً ونظافةً وحياةً.

وأفادت البلدية بأن فرقها بدأت بإجراءات عديدة ومركزة تمثلت في تنظيف الوادي، وتهيئته للأعمال التطويرية المقبلة، التي تهدف إلى جعله موقعاً سياحياً مميزاً في المدينة.

إلى ذلك أنذرت البلدية بعض المساكن نتيجة عدم صيانة حفر الصرف الصحي ومتابعتها بشكل دوري، كما قامت بتوعية أصحاب البنايات السكنية والمحال التجارية بأهمية النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، من خلال تنفيذ قسم الخدمات البيئية حملات تفتيشية بالتنسيق مع شعبة النفايات الصلبة.