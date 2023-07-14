6 أسباب ترفع مستوى الخطر في السفر صيفاً

حدد الدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة الصحة بدبي، أخيراً، عدداً من الإرشادات الوقائية خلال موسم السفر في فصل الصيف، لاسيما أن الإجازة لها تأثير إيجابي في الصحة العامة للفرد، إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل، بالمقابل يمكن أن تكون مصدر خطورة للإصابة بأمراض معدية بسبب الوجود في أماكن عامة.

وقالت الهيئة إن هناك ستة أسباب ترفع مستوى الخطر في السفر، هي وجهة السفر، ووسيلة النقل، ومكان الإقامة، والأنشطة التي ستقوم بها، والحالة الصحية، والممارسات الصحية.

ولفتت إلى أنه يمكن تقليل المخاطر قبل السفر، من خلال معرفة المخاطر التي تمكن مواجهتها في الوجهة المختارة، داعية إلى اختيار الوجهة الأقل خطورة من أي أمراض معدية، والنظام الصحي في تلك البلد، ومستوى الأمان والمناخ، داعية إلى الاطلاع على القوانين والإجراءات المطلوبة في بلد المقصد، فيما يتعلق بمدى الحاجة إلى التطعيم أو إجراء فحص طبي قبل السفر وبعده، كما يجب التحقق مما إذا كانت شركة الطيران تحتاج إلى أي معلومات صحية من المسافرين. وأوضحت «صحة دبي»، أنه إذا كنت تعاني أي حالة طبية، فيجب استشارة طبيبك لتقييم الحالة، مع ضرورة اختيار فندق ذي سمعة جيدة بتطبيق معايير السلامة العامة، والتأكد من أخذ مخزون كافٍ من أدوات الحماية الشخصية، وكذلك اتخاذ احتياطات إضافية من قِبل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والحوامل، بالإضافة إلى التعرف إلى اللقاحات المهمة للوقاية من الأمراض، مع ضرورة الحرص على أخذ الأدوية لحالات الطوارئ العامة.

أما أثناء السفر، فأكدت الهيئة أهمية اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للسفر قدر المستطاع، مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، واستخدام وسيلة النقل الخاصة، والأدوات الشخصية، وتجنب الازدحام، وغسل اليدين وتعقيمهما بشكل متكرر، واستخدام طرق الدفع الذكية، والالتزام بآداب السعال أو العطس، وعدم مشاركة الطعام مع الآخرين، وتجنب الباعة المتجولين.

ودعت الهيئة المسافرين إلى اتباع المرونة أثناء الرحلة، فقد تتغير القوانين والإجراءات أثناء السفر، وعند الوصول إلى مكان الإقامة يجب التأكد من التزام مكان الإقامة تطبيق جميع التدابير الاحترازية من تعقيم للأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، والحفاظ على نظام تهوية جيد.

أما إذا كان السفر لوجهة تتفشى فيها الملاريا، فيجب تغطية الجسم بالملابس المناسبة، واستخدام أدوية طاردة للبعوض، واستخدام الناموسية للنوم ليلاً، وتجنب الوجود في الخارج خلال الأوقات التي ينشط فيها البعوض (من وقت غروب الشمس).

وحددت هيئة الصحة في دبي بعض الإجراءات الضرورية لاتباعها عقب العودة من السفر، هي: البقاء على اطلاع دائم بجميع القوانين والإجراءات المطبقة في الدولة وبلد المقصد، فيما يتعلق بالفحص الطبي قبل السفر وبعده، والانتباه للأعراض التي قد تظهر عليك بعد العودة من السفر، واستشارة الطبيب حال لاحظ الشخص أعراضاً عليه، والتعامل بحذر مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض، وبخاصة من لم يتم تطعيمهم، وتوخي الحذر عند التعامل مع الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة وكبار السن.

• «صحة دبي»: ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية من كبار السن والحوامل عند السفر.

9 إجراءات أثناء السفر

حددت هيئة الصحة في دبي تسعة إجراءات يجب اتباعها أثناء السفر، هي:

■ مراعاة المشي في الطائرة قدر المستطاع.

■ القيام بتمارين خاصة بوضعية الجلوس في الطائرة لتجنب تخثر الأوردة.

■ تناول طعام صحي وشرب الماء بكثافة.

■ الحصول على قسط كافٍ من النوم.

■ التقيد بالأدوية الموصوفة.

■ الحرص على الحصول على مياه نظيفة.

■ تجنب تناول الثلج في المشروبات.

■ تجنب الطعام النيّئ.

■ توخي الحذر عند التعامل مع الحيوانات أثناء السفر.

