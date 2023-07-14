حاكم رأس الخيمة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.