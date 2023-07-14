​"حريق عجمان ون".. الانتهاء من صيانة المصاعد وأجهزة الكهرباء وبدء ترميم الواجهة

أنجزت شركة "الإمارات العقارية" المسؤولة عن إدارة مجمع أبراج "عجمان ون" بمنطقة الراشدية 3 في عجمان والذي تعرض أحد أبراجه السكنية لحادث حريق نهاية شهر يونيو الماضي، أعمال صيانة الكهرباء في المناطق المتضررة بسبب الحريق وصيانة 4 مصاعد وتركيب قطع غيار جديدة بسبب تلف المصاعد لدخول المياه بكميات كبيرة داخلها.

كما تم إزالة كافة المخلفات التي نجمت من آثار الحريق وشرعت شركة مقاولات العمل في ترميم واجهة البرج الأمامية.

أكدت المدير التنفيذي لشركة الإمارات العقارية، حنان جنحو، اهتمام وحرص الشركة على أمن وسلامة سكان أبراج مجمع "عجمان ون"، مشيرة إلى عمل فريق إدارة البرج منذ وقوع حادث الحريق على تقديم الدعم والمساعدة للجهات المعنية وتقييم الأضرار ورفع تقرير إلى مؤسسة عقار بحجمها.

ولفتت إلى مشاركة 120 عاملا في إزالة الأضرار ومخلفات الحريق والقيام بأعمال الدهان وصيانة الشقق المتضررة.

وكشفت أن فريق العمل أنجز صيانة عدد من الشقق التي لحقت بها أضرار بسيطة خلال 4 أيام وإعادة السكان إليها، كما تم صيانة عدد 26 شقة وتسليمها لأصحابها ويجري العمل حاليا على أعمال صيانة الشقق التي حدثت بها أضرار كبيرة، مشيرة إلى بدء العمل من قبل شركة مقاولات بترميم الواجهة الأمامية للبرج الذي تعرض للحريق وإزالة المخلفات.

وذكرت أن 4 مصاعد تعرضت للتلف بسبب دخول كميات كبيرة من المياه من عمل الرشاشات في المناطق التي نشب بها الحريق، وتم خلال اليوم الأول إصلاح مصعد وبعد 3 أيام تم صيانة بقية المصاعد، بتكلفة مليون درهم. كما تم إصلاح وصيانة عدد من الألواح الكهربائية وقيام شركة معتمدة بفحص محولات الكهرباء وتبديل الألواح الكهربائية التالفة بتكلفة 250 ألف درهم.