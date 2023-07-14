21 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية في الجهات الحكومية بعجمان

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1445 إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان والتي تقررت أن تكون يوم الجمعة الموافق 21 يوليو2023.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحكام وشعب دولة الامارات العربية المتحدة والأمتين العربية والاسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.