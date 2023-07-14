إجازة رأس السنة الهجرية الجمعة لحكومة دبي

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1445 في الهيئات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، يوم الجمعة الموافق الـ21 من يوليو 2023.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.