«الاتحادية للموارد البشرية» تعيد هندسة نظام «بياناتي»

انتهت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيراً، ودخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري.

واستعرض فريق عمل الهيئة، خلال ورشة تدريبية عقدت في قاعة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات، أبرز التعديلات التي أجرتها الهيئة على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المرتبطة بها، حتى تتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية.

وأكد مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة عاصم العوضي، أن الهيئة حرصت خلال عملية إعادة هندسة نظام «بياناتي» على إعادة تصميم وهندسة إجراءات الموارد البشرية بشكل مبتكر، لتكون أكثر بساطة وسهولة.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام اللائحة، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات، ومنها: العقد الموحد، أنماط التوظيف، وتمديد وتعديل أحكام النقل والإعارة والترقيات، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وغيرها من الأحكام.

وقال إن الهيئة ستعقد ورشاً تدريبية لمديري ومسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، لتدريبهم على التعديلات الجديدة.