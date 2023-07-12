إنشاء استراحات لسائقي طلبات التوصيل

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تقديم نموذج أولي لمشروع بناء «استراحات لسائقي توصيل الطلبات»، سيطبق مبدئياً في شارع (E25) تجريبياً، في سبتمبر المقبل. ويهدف المشروع إلى المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة لسائقي توصيل الطلبات عبر تخصيص مساحات آمنة وأماكن انتظار مظللة ومقاعد جلوس مريحة ومزودة بالتكييف وصنابير مياه شرب، ما يساعدهم على تحمل ظروف العمل الصعبة خلال الأجواء الحارة في الصيف.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في الدائرة، حمد المطوع، إن المشروع جاء بعد استطلاع آراء المعنيين، للتعرف على أهم القضايا والتحديات التي تواجههم أثناء أداء أعمالهم. ويوفر المشروع أماكن لركن الدراجات، قريبة من المطاعم والمقاهي.