رؤية

جدد قراء يستخدمون شارع أم عمار في منطقة الوصل في دبي مطالبتهم هيئة الطرق والمواصلات بحل مشكلة انعدام الرؤية في الدوار الثاني للسائقين القادمين من شارع الشيخ زايد باتجاه المدرسة اليابانية، حيث تخفي الأشجار في الجزيرة الوسطية المركبات القادمة من الاتجاه الآخر، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم داخل منطقة الدوار.

مواقف

لاحظ قراء تواجد عدد من الشباب من جنسيات مختلفة في مواقف السيارات الخاصة بمدينة زايد للذهب في أبوظبي، يقومون بتسهيل حصول أصحاب السيارات على مكان للوقوف مقابل غسل سياراتهم، من دون أن يطلب منهم ذلك.

ذهب

شهدت الفترة الأخيرة ظهور صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وشراء المشغولات الذهبية، وتساءل قراء عن مدى مصداقية هذه الصفحات والقائمين عليها.

أسعار

لاحظ متسوقون اختلاف أسعار بعض السلع بين الفروع المختلفة للمحل نفسه خلال فترة التنزيلات، متسائلين عن سبب ذلك، ومطالبين بالرقابة على كل التنزيلات للتأكد من مصداقيتها.

بنوك

طالب قراء البنوك الحلية بالتوسع في نشر أجهزة الصرّاف الآلي، إذ يتسبب شح تلك الأجهزة، خصوصاً لدى بعضها، في إرباك المتعاملين وتكبيدهم عناء البحث عن جهاز في مناطق واسعة، لاسيما مع توجه البنوك لتقليص عدد الفروع.

وجبات

لاحظ مستهلكون وجود تفاوت كبير في درجة جودة وكمية الوجبات للمطعم نفسه، بين تلك المقدمة داخل المطعم والمرسلة عبر طلبات التوصيل للمنازل لصالح الوجبة المقدمة في المطعم، وطالبوا بوجود آلية للرقابة على وجبات التوصيل.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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