نهيان بن مبارك : الكونغرس العالمي للإعلام منصة للحوار المثمر لتحقيق التفاهم والتعايش والسلام

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن انعقاد الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، يؤكد أهمية هذا التجمع الدولي الذي سيضم كوكبة من الصحفيين والإعلاميين والمتخصصين المعنيين بالصحافة وصناعة الإعلام على مستوى العالم، والذين يتناقشون فيما بينهم ضمن حوارات مثمرة تستهدف استشراف الأدوار التي يمكن لقطاع الإعلام أن يقوم بها من أجل مزيد من التفاهم والتعايش والسلام في ربوع العالم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معاليه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، في ضوء الاستعدادات لعقد الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد معاليه أن انعقاد هذا الحدث العالمي في أبوظبي يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قطاع الإعلام بما في ذلك تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها المهم في تقدم المجتمع ونشر العلم والمعارف في المجالات كافة، وبناء العلاقات الإيجابية بين الأمم والشعوب بما يسهم في نشر مبادئ الخير والتواصل وتنمية المجتمعات على مستوى العالم.

وتمنى معاليه للكونغرس العالمي للإعلام مواصلة مسيرته الناجحة والبناء على منجزات دورته الأولى، وأن يستمر العاملون في مجال الإعلام على مستوى العالم في أداء أدوارهم المهمة بحثا عن الحقيقة ونشرها بين الناس وتعميق الوعي بأهمية السعي نحو تمكين الإنسان وتحسين واقعه وبث قيم الخير والصفات الحميدة والتعايس في نفوس من يعيشون على كوكب الأرض ليسود السلام والأمان والاستقرار، داعيا وسائل الإعلام إلى أن تكون دوما أدوات بناء للمجتمعات وجسوراً لتلاقي الحضارات والثقافات على مستوى العالم.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "نرحب بالمشاركين في الكونغرس العالمي للإعلام 2023 بدورته الثانية، متمنين لهم كل نجاح وتوفيق في سعيهم الدائم لإيجاد بيئة عالمية يسودها الخير والتسامح ويشارك فيها الجميع بجهودهم وإسهاماتهم في إطار من الالتزام القوي بالقيم الإنسانية النبيلة التي يتشارك فيها البشر جميعا".

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام كانت قد عقدت تحت شعار "تشكيل مستقبل صناعة الإعلام" وشهدت مشاركة أكثر من 200 رئيس تنفيذي إلى جانب ما يزيد على 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يمثلون 6 قارات في العالم، وتضمنت 30 جلسة حوارية و40 ورشة عمل شارك فيها أكثر من 162 متحدثاً عالمياً بارزاً.

واستقطب المعرض المصاحب للكونغرس بدورته الأولى أكثر من 193 من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الإعلام من 42 دولة حول العالم، استعرضت خلاله أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.