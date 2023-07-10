فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يحصد المركز الأول بمسابقة في الكويت

حصد فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المركز الأول في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية التي تنظمها مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، عن فئة المشاريعالابتكارية للمرحلة المتوسطة، كما حصدت المعلمة عائشة عبدالرحمن الزرعوني، جائزة أفضل ابتكار وبحث على مستوى الشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة المنظمة خلال الحفل الختامي الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة، عن الفائزين في المسابقة بحضور رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، الشيخة فادية السعد الصباح، وسفير دولة الإمارات في الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، ومدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، وعدد من قيادات قطاع التعليم في الدول المشاركة.

وقال القاسم «فخورون بفوزالطالبتين عائشة خالد يوسف المغني وموزة علي عبدالله اليماحي وحصولهما على المركز الأول في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية التي تعد من المسابقات العلمية الرائدة ومنصة فريدة لاحتضان الموهوبات من الطالبات في مجال البحث العلمي».

وأكد أن مشاركة المؤسسة في هذه المسابقة يأتي في إطار حرصها على تعزيز قدرات الطلبة علمياً وإكسابهم الخبرات التي تساعد على تطورهم أكاديمياً وتلبي طموحاتهم المهنية المستقبلية، وذلك عبر إشراكهم في مختلف المسابقات والمحافل العلمية الدولية.

وطورت الطالبتان الفائزتان بالمركز الأول مشروع «سولر سكانر» بإشراف المعلمة مروة خميس اليماحي ، وهو عبارة عن نظام لتنظيف الألواح الشمسية عبر تقنية إنترنت الأشياء، يسهم في توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة.

إلى ذلك، فازت المعلمة عائشة عبدالرحمن الزرعوني، من مدرسة الشفاء بنت عبدالله بجائزة أفضل ابتكار وبحث على مستوى الشرق الأوسط.

كما حققت الطالبات شما خلفان علي الكندي وشمسة علي عبيد سعيد النقبي وشيخة أحمد راشد خلف الزعابي مركزاً متقدماً في فئة الحلقة الثالثة بالمسابقة عن مشروع اليد الثالثة، بإشراف المعلمة عائشة عبدالرحمن الزرعوني، وهو عبارة عن يد اصطناعية تمكن عمال الصيانة من إصلاح الأعطال الكهربائية عن بعد.

يشار إلى أن مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية، تأسست في عام 1999 بدولة الكويت، وهي تستهدف الطالبات في قطاع التعليم العام، وتسعى إلى تنمية مهارة البحث العلمي وتنمية روح الابتكار لدى الطالبات ودعم مشاريعهن المبتكرة التي تخدم المجتمع.