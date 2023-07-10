حمدان بن محمد يطلق مشروع "سحب دبي الرقمية"

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع "سحب دبي الرقمية" بهدف توفير خدمات وحلول تقنية رائدة.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "لإحداث نقلة نوعية في بنية دبي الرقمية أطلقنا مشروع "سحب دبي الرقمية" بهدف توفير خدمات وحلول تقنية رائدة، كما شهدت توقيع اتفاقيتي شراكة بين هيئة دبي الرقمية وكل من "مورو" و"مايكروسوفت" ضمن مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص ... هدفنا ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33."