نمو أعداد السيارات الكهربائية يدعم توجهات دبي نحو الحياد الكربوني والبيئة المستدامة

في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل دبي تشجيع المجالات الداعمة لتوجهاتها نحو بيئة تتمتع بكافة مقومات الاستدامة حفظاً لها للأجيال القادمة، فيما كان التوسع في تحفيز المجتمع على تبنّي وسائل النقل المُستدام مساراً مهما من المسارات التي تبعتها الإمارة في هذا الشأن، والتي بدأت تؤتي ثمارها وهو ما يتضح من خلال العديد من المظاهر من أهمها الارتفاع المضطرد في أعداد المركبات الكهربائية.

فقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، وارتفع عدد المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى أكثر من 11 ألف متعامل بنهاية مايو 2023، ومن المتوقع تضاعف هذه الأعداد في السنوات القليلة القادمة لمواكبة جهود الإمارة في الحد من الانبعاثات الكربونية والعمل لصنع مستقبل أكثر استدامة، تنعم فيه الأجيال الحالية والقادمة ببيئة مُستدامة وصحية وآمنة.

ويعزّز هذا النمو، في الاعتماد على المركبات الكهربائية، جهود دبي في مجال الاستدامة والتحوّل نحو اقتصاد أخضر ومستدام، كما يدعم هذا النمو استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، أن الهيئة حريصة على إطلاق المشاريع والمبادرات التي من شأنها ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، وتعزيز التنقّل الأخضر، حيث أطلقت الهيئة مبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم وسائل النقل المستدامة في إمارة دبي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المضطردة في استخدام السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بها، حيث يمكن للمتعامل بعد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة، حيث تعمل الهيئة على إنشاء حساب له في خدمة الشاحن الأخضر. كما تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة "خاصية الزائر".

التنقّل الأخضر

مبادرة "الشاحن الأخضر" للسيارات الكهربائية إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم تحول الإمارة إلى الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية التي تخلفها السيارات التقليدية في شوارع دبي، وتعزيز التنقّل الأخضر، حيث أسهمت الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية في تقليل 236,700 طن من الانبعاثات الكربونية، وذلك حتى إبريل 2023، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

وفي إطار زيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 370 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، وتشمل أنواع المحطات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيبها عدة أنواع هي، محطات الشاحن فائق السرعة (تيار مباشر بقوة 150 كيلووات مع قابس من النوع الثاني، ومحطات الشاحن السريع (تيار متردد بقوة 43 كيلووات، مع قابس من النوع الثاني، وتيار مباشر بقوة 50 كيلووات من نوع ChadeMO ومقابس ثنائية من نوع (CCS)، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة (2 × 22 كيلووات تيار متردد، مع قابس مزدوج من النوع الثاني)، والشاحن الجداري (22 كيلووات تيار متردد، بقابس أحادي من النوع الثاني).

تتوافر محطات "الشاحن الأخضر" على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في الإمارة، مثل محطات الوقود والحدائق العامة وغيرها، أما بالنسبة للمحطات الموجودة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وكذلك الموجودة في مراكز التسوق، فإنها تكون متاحة خلال ساعات عمل هذه الأماكن.

التكلفة

تعتمد تكلفة شحن المركبة الكهربائية على الطاقة الكهربائية المطلوبة لشحن بطارية المركبة، وهو ما يعتمد على سعة البطارية واستخدام السائق لها، واعتباراً من الأول من يونيو 2023، تم اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية في محطات الشحن العامة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 38 فلساً لكل كيلووات ساعة مع الرسم الإضافي للوقود لكل كيلووات ساعة.

قدّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية 13,264 ميجاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2022، ما أسهم في قطع ما مجموعه أكثر من 66 مليون و300 ألف كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية. وسجلت المبادرة حتى 31 ديسمبر 2022 أكثر من 720 ألف عملية شحن أجرتها 9653 مركبة كهربائية مسجلة في المبادرة.

وتتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقعها الإلكتروني www.dewa.gov.ae وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، كذلك توفر الهيئة "لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر" لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية.