ضمن أجندة عام الاستدامة.. جامعة الإمارات تزرع 200 شجرة في حرمها

نفذت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة زيادة الرقعة الخضراء ضمن حرمها الجامعي، عبر القيام بزراعة 200 شجرة من أشجار السمر والغاف والطلح، ضمن أجندة الجامعة في عام الاستدامة ودعماً للجهود الوطنية ما قبل «كوب 28». وأشارت الجامعة إلى عمل فريق جامعة الإمارات على التحضير لمشاركة الجامعة في «كوب 28»، وبالتعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري، بوضع خطة تستمر مدة عام لإطلاق عدد من المبادرات النوعية.

وتُسهم المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء في الحرم الجامعي، إضافة إلى المُساهمة في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والعمل على تحسين جودة ومعالجة التحديات المرتبطة بالتغيّر المناخي، وستستمر هذه المبادرة على مدار العام لتشمل المزيد من المواقع في الحرم الجامعي.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي الدكتور أحمد مراد، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن إطار حرص جامعة الإمارات على المشاركة الفاعلة في نشر الوعي ضمن مجتمع الجامعة بالممارسات التي تعزز وترسخ مفاهيم الاستدامة من أجل بيئة مستدامة تحقق النمو والتطوير.