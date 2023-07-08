شرطة دبي تكرم موظفاً لجهوده المخلصة طوال 20 عاماً

كرم رئيس مجلس العلماء بشرطة دبي، العقيد هشام السويدي، بحضور نائبه النقيب خبير عبد الله البستكي، السيد كولن باير، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة في شرطة دبي التي امتدت لمدة 20 عاماً.

وأثنى العقيد هشام السويدي على جهود باير وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء فترة عمله في إدارة المتفجرات، وكان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل.

وأضاف أن مجلس العلماء حريص على تكريم الخبراء الذين ساهموا في المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لشرطة دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته.

وقدم العقيد السويدي والنقيب البستكي، للسيد باير شهادة شكر وعرفان وهدية تقديراً لما قدمه لشرطة دبي طوال فترة عمله.

من جانبه، أعرب كولن باير عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها من العسكريين والمدنيين، متمنياً لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار، كما شكر زملائه في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون له خلال فترة عمله.