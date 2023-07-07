مدارس خاصة تقدم خصومات على الرسوم تصل إلى47%

أطلقت مدارس خاصة، تطبق مناهج مختلفة بالدولة، عروضاً ترويجية مجانية، تراوح بين 4% و47%، إضافة إلى تسهيلات في الدفع تصل إلى 12 شهراً، جذباً للطلبة للتسجيل بها للعام الدراسي المقبل (2023-2024).

ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات لمدارس الخاصة عن خصومات في الرسوم الدراسية بدأت منذ شهر مارس الماضي، لكنها زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بعد انتهاء العام الدراسي، حيث عرضت مدارس إعلاناتها على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لعروضها التي لاقت تفاعلاً كبيراً من ذوي الطلبة الراغبين في التقليل من النفقات والرسوم الدراسية.

وجاء في أحد الإعلانات «سجل الآن لتحصل على: التسجيل المجاني، والتقييم المجاني، مع وجود خصم للأخوة بنسبة 10%»، وصنفت الخصومات حسب سنوات الدراسة، حيث يبلغ الخصم للطلبة في الصفوف من الأول إلى الخامس 10%، وللطلبة في الصفوف من السادس إلى الـ12 من 20% إلى 40%.

وتستهدف المدارس الخاصة المعلنة عن الخصومات في رسومها الدراسية إبقاء الطلبة المسجلين لديها في الفصول الدراسية، والحد من انتقالهم إلى مدارس أخرى، وللعمل على استقطاب مزيد من الطلبة خلال العام الدراسي المقبل.

وفي إعلان آخر، دعت مجموعة مدارس أولياء أمور طلبتها إلى الاشتراك في بطاقة ائتمان لتسديد الرسوم الدراسية والاستفادة من خصم يصل إلى 4.25% على مدفوعات الرسوم الدراسية السنوية، وخطط الدفع لمدة 12 شهراً، ورسوم المعالجة الصفرية، والفائدة صفر، إضافة إلى ذلك سيحظى ولي أمر الطالب بفرصة ربح 150 ألف نقطة مكافآت.

وقدمت مدرسة أخرى خصماً بنسبة 15% على الرسوم الدراسية للطلبة الجدد والقدامى، داعية الطلبة الراغبين في الدراسة بها للإسراع إلى التسجيل.

ورأى ذوو طلبة أن عروض المدارس الخاصة بشأن الخصومات على الرسوم الدراسية تساعد الأسر على تقليل نفقات الدراسة، لأن نسبة كبيرة من ميزانية الأسرة تذهب إلى تعليم أبنائها كل عام، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالب في التعليم.

وأوضحوا أنهم تواصلوا مع المدارس المعلنة عبر صفحات التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة الإعلان، وتبين أن التسجيل مفتوح مبكراً لجميع الطلبة، لافتين إلى أن عدداً منها غير حقيقي، لأن بعض الصفحات على «فيس بوك» تستهدف الترويج لمنشوراتها باستخدام إعلانات قديمة تخص اهتمامات الناس، خصوصاً في مجال التعليم.

وأشاروا إلى أن بعض المدارس قدمت خلال العام الدراسي الماضي الكتب الدراسية والزي والمواصلات لذوي الطلبة بعد تسجيل أبنائهم في فصولها الدراسية، كدعم للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم كاملة.

وأفاد مدير مدرسة خاصة، فضل عدم ذكر اسمه، بأن رسوم المدرسة مناسبة لمستوى الدخل لغالبية طلبة المدرسة، مضيفاً: «نقدم خصومات وتسهيلات تقديراً لظروف ذوي الطلبة، وخصومات للطلبة المتفوقين».

وذكر أن «إعلاء قيمة التعليم إضافة إلى دعم أبنائنا الطلبة يأتي في المقام الأول، وفي الوقت نفسه فإن المدارس الخاصة بشكل عام هي مشاريع استثمارية، ومن ثم فإن تقديم الخصومات للطلبة يكون في حدود معينة».