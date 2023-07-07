افتتاح المركز الرئيس لانتخابات "الوطني" في أبوظبي.. فيديو

افتتح رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سيف علي القبيسي، صباح اليوم، المقر الرئيس للجنة الانتخابات في الإمارة، والكائن في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي، بحضور مسؤولين من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد كبير من منسقي العملية الانتخابية على مستوى الإمارة.

وتفقّد القبيسي المقر الانتخابي للاطلاع على جاهزيته لاستقبال المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وتقديم كافة السبل لدعم الانتخابات، وكلِّ ما يخدم سير العملية الانتخابية للخروج بأفضل صورة في دورتها الخامسة.

افتتاح المركز الرئيس لانتخابات "الوطني" في أبوظبي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/KZqT5XqTsH — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 7, 2023

وأعرب القبيسي عن سعادته بجاهزية المقر كمركز معتمد، وتوافر كافة الخدمات اللوجستية والخدمية والبنية التقنية، مشدداً على أن دور لجنة الانتخابات في إمارة أبوظبي لن يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية فحسب، وإنما سيمتد إلى تثقيف فئات المجتمع كافة بأهمية العملية الانتخابية، لاسيما في ظل الدعم اللا محدود الذي تقدمه ‏القيادة الرشيده لإنجاح العملية الانتخابية، بالإضافة لتمكين المواطن من أجل إنجاح العملية الانتخابية في دورتها الخامسة.