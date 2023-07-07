هل يجوز للأجنبي طلب تطبيق قانون بلده في قضايا الطلاق؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه:

هل من الممكن عند رفع قضية طلاق في محاكم الدولة، ان يقوم صاحب القضية بالطلب من المحكمة ان تخضع قضيته لقانون المحاكم الشرعية في بلده ( على سبيل المثال لو كان من لبنان او فلسطين) ؟



الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

إذا كان طرفي الدعوى أجنبيين عن الدولة يجوز طلب تطبيق القانون الشخصي بشرط تقديم نسخة معتمدة ومصدقة من ذلك القانون