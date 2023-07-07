استشارة قانونية..

هل يجوز للأجنبي طلب تطبيق قانون بلده في قضايا الطلاق؟

المصدر:
  • أحمد عابد – أبوظبي
التاريخ:

سؤال :
ورد استفسار من قارئ يقول فيه: 
هل من الممكن عند رفع قضية طلاق في محاكم الدولة، ان يقوم صاحب القضية بالطلب من المحكمة ان تخضع قضيته لقانون المحاكم الشرعية في بلده ( على سبيل المثال لو كان من لبنان او فلسطين) ؟


الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول  : 
إذا كان طرفي الدعوى أجنبيين عن الدولة يجوز طلب تطبيق القانون الشخصي بشرط تقديم نسخة معتمدة ومصدقة من ذلك القانون

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