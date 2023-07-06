«الإمارات للتعليم» تدعم الطلبة الراسبين بـ «تمكين»

أعلنت مدارس حكومية، أمس، عن بدء حصص برنامج «تمكين» لدعم الطلبة أكاديمياً، وتحديداً الذين لم يحققوا النجاح في الفصل الدراسي الثالث، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الـ12، والمستهدفين في امتحانات الإعادة التي تنطلق اليوم، وتستمر إلى 12 من يوليو الجاري.

وعممت المدارس، أول من أمس، جداول حصص برنامج «تمكين» على الطلبة وذويهم، داعية الطلبة للالتزام بالحضور، كون البرنامج شرطاً لتقدم الطالب لامتحان الإعادة.

وتستهدف امتحانات الإعادة الطلبة للذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي، وتطبق الامتحانات ورقياً فقط للصف الرابع، فيما تطبق الامتحانات إلكترونياً للصفوف من الخامس إلى الـ12.