سلطان النيادي يتواصل مع أهالي الشارقة غداً ضمن "لقاء من الفضاء"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وجامعة الشارقة عن تنظيم النسخة الثامنة من سلسلة "لقاء من الفضاء" في إمارة الشارقة غداً.

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة "لقاء من الفضاء" ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها. وتُعد هذه اللقاءات فرصة لمحبي استكشاف الفضاء، للاطلاع على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

وسينظّم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، غداً، في تمام الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت الإمارات، في حين ستفتح الأبواب لاستقبال الحضور بداية من الساعة 12:20 ظهرًا، على أن يتم إغلاقها في تمام الساعة 1:10 ظهرًا، وعلى الراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط التالي: https://mbrsc.ae/event.

و شهدت اللقاءات الـ7 الماضية مع سلطان النيادي، حضور ما يقرب من 7500 شخص من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وشارك النيادي خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية لقرابة 4 أشهر، في العديد من الأنشطة والتجارب العلمية، كان آخرها فحص جودة الهواء في مركبة دراجون التي وصلت إلى المحطة قبل أيام ، للتأكد من عدم تعرضها لأي تلوث خلال الرحلة، أو تسرب لغازات خطرة، كما عمل في المختبر العلمي المصغّر المخصص للأبحاث المتقدمة على دراسة عينات ضمن بحث في مجال فيزياء الفضاء، و يساعد هذا البحث في فهم الأمراض العصبية بشكل أكبر، وتطوير مواد متقدمة.