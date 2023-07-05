الإمارات على قائمة الأكثر استعداداً واستخداماً للذكاء الاصطناعي خليجياً

خليجياً، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في استعدادها التكنولوجي واستخدامها للذكاء الاصطناعي. تلتها المملكة العربية السعودية، وكان المركز الثالث من نصيب دولة الكويت. ضمن لائحة أُطلقت من قبل الأمم المتحدة، وكانت جزءاً من تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الذي صنف 166 دولة بناءً على استعدادها لاستخدام التقنيات الرائدة، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً للمرة الثالثة على التوالي.

كما ذكر التقرير أنه المتوقع أن تنمو قيمة سوق الذكاء الاصطناعي إلى 8.4 مليار دولار بحلول عام 2026.

وفي ضوء ذلك، أشار تقرير متخصص آخر، صدر عن "مؤسسة البيانات الدولية" يتمحور حول الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، إلى أن الشرق الأوسط يعتزم إنفاق ثلاثة مليارات دولار على الذكاء الاصطناعي العام الجاري مع توقعات أن يصل حجم الإنفاق إلى 6.4 مليار دولار بحلول 2026. ووفقاً للتقرير يقول الباحثون في هذا السوق إن هذا الإنفاق سوف يزداد بشكل كبير في ضوء أن المنطقة تشهد نمواً سنوياً يقترب من 30 بالمائة في هذه التكنولوجيا.

الجدير بالذكر تعد الإمارات في طليعة دول المنطقة التي اعتمدت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وذلك عام 2017 بل كانت أول دولة في العالم تقدم على تعيين وزيرا للذكاء الاصطناعي في العام ذاته. كما أصبحت الإمارات من أكثر دول العالم إنفاقاً على الذكاء الاصطناعي، كجزء هام من خططها المستقبلية لتطوير اقتصاداتها الشاملة.