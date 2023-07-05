«شيشة»

يقوم عدد من الأشخاص بتدخين «الشيشة» عند مدخل إحدى البنايات السكنية في منطقة البستان بعجمان، من دون مراعاة لحقوق بقية السكان، الذين يرون في ذلك اعتداء على صحتهم، ومظهراً غير لائق.

ماكينة

لاحظ زوّار حديقة الراشدية للعائلات في عجمان، تعطل ماكينة العصائر والمشروبات الباردة الموجودة عند مدخل الحديقة، إذ تأخذ النقود من أصحابها بعد إيداعها في المكان المخصص، ولا تفلح محاولاتهم لاستردادها، بعدما يكتشفون عطلها.

خدمة

جدّد متعاملون مع الشركات المزوّدة لخدمة الاتصالات في الدولة، مطالبتهم بتوفير خدمة التواصل المباشر مع مسؤولي خدمة العملاء، بدل الاكتفاء بالرد الآلي، أو «المساعدة الافتراضية»، وذلك لتسهيل عملية التواصل وسرعة إنجاز المعاملات.

حفرة

لاحظ مستخدمون لأحد الشوارع الداخلية في عجمان، وجود حفرة على جانب الطريق مقابل أبراج أورينت، تتسبب في تعطيل حركة المرور، وحدوث أضرار لسيارات مستخدمي الطريق، مطالبين الجهات المعنية بردمها.

عرقلة

اشتكى قرّاء تسبب سائقين بعرقلة حركة السير، جراء انشغالهم باستخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، الأمر الذي يفقدهم التركيز في الطريق، ويُسبب إرباكاً مرورياً.

رسوم

تلكأ أحد البنوك في إيداع سعر سلعة اشتراها أحد العملاء ثم أعادها، متسبباً بذلك في تغريمه 300 درهم، بعدما وصل رصيده إلى السالب.