حاكم الشارقة يوجه بسداد أقساط القروض السكنية عن منتسبي شرطة الشارقة و"الدفاع المدني"

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشمول منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني بمكرمة سداد أقساط القروض السكنية لموظفي حكومة الشارقة، لتتكفل الحكومة بسداد الأقساط نيابةً عنهم أسوةً ببقية المستفيدين.

أعلن عن هذا التوجيه سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس برنامج إسكان الشارقة، في مداخلته عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.