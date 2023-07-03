أكثر من 6 ملايين راكب نقلتهم"طرق دبي" خلال عيد الأضحى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في الفترة من “27 إلى 30 يونيو 2023”، بلغ حوالي 6 ملايين و396 ألف راكب، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 5 ملايين و615 ألف راكب، بزيادة وصلت إلى 14 في المائة.

وأوضحت الهيئة أن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، وصل إلى مليونين و388 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 104 آلاف راكب، وبلغ عدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و409 آلاف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 260 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة مليوناً و973 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 261 ألف راكب.