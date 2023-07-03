شرطة الشارقة تؤكد نجاح خطتها الأمنية في عيد الأضحى "عيدكم عيدنا"

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة نجاح خطتها الأمنية الشاملة التي أعدتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك "عيدكم عيدنا" في كافة مدن الإمارة، والتي نفذت خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 2 يوليو الجاري؛ حيث سجلت الحوادث المرورية في الإمارة صفر وفيات، بينما تعامل مركز الاتصال في غرفة العمليات المركزية مع 22 ألفا و825 مكالمة هاتفية عبر الرقم "999" المخصص للحالات الطارئة و2753 مكالمة غير طارئة على الرقم "901".

وواصلت شرطة الشارقة تقديم خدماتها للمتعاملين لتعزيز جودة الحياة وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة العيد المبارك؛ إذ قدمت 2629 خدمة عبر قنواتها الرقمية، في حين قامت بتأمين حركة 102 ألفا و620 مسافر عبر صالات القادمين والمغادرين بالتنسيق مع الشركاء في مطار الشارقة الدولي، و13 فعالية خلال عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن الإمارة، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية والتواجد الميداني لمختلف الفرق التخصصية، إلى جانب تنفيذ 8 فعاليات مجتمعية للمنتسبين هدفت إلى تعزيز مفاهيم ‏السعادة والإيجابية وبما ينعكس على الإنتاجية في منظومة ‏العمل الشرطي والأمني.‏

وأشارت شرطة الشارقة، إلى أن جاهزية عناصرها الأمنية في غرفة العمليات ووحداتها الشرطية الميدانية في الدوريات المنتشرة في كافة مدن الإمارة، حققت الأثر الأكبر في نجاح الخطة الأمنية الشاملة مؤكدة أن الوعي المجتمعي عكس مدى تعاون أفراد الجمهور مع أجهزة الشرطة، الأمر الذي لعب دورا فاعلا في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الأمن والسلامة وجودة حياة أفراد المجتمع خلال عطلة العيد المبارك.