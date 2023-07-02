مبادرة للتوعية بالطرق السليمة للتخلص من النفايات

أطلقت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ومركز التواجد البلدي مبادرة «مدينتي مستدامة»، بهدف تعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع بكيفية التخلّص السليم من النفايات، عبر تخصيص يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع على مدى شهرين، لجمع ونقل النفايات كبيرة الحجم والمخلفات الخضراء في مدينتي خليفة ومحمد بن زايد.

وأكدت «تدوير» أن إطلاق مبادرة «مدينتي مستدامة» ينسجم مع مستهدفات الشركة الرامية إلى تعزيز الإدارة الفعالة والسليمة للنفايات، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي العالمية مدينة مستدامة، من خلال إطلاق المبادرات التي تدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري وبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد».

وشددت على أن «مدينتي مستدامة»، ستعزز وعي المجتمع بأفضل الممارسات البيئية للتخلّص السليم والآمن من النفايات الخضراء، لتشجيع المجتمع على الإسهام في توفير بيئة آمنة ومستدامة، مع الحفاظ على المظهر العام للإمارة، إضافة إلى تبنّي سلوكيات بيئية سليمة تدفع عجلة التنمية المستدامة، ما ينسجم مع المكانة التي حقّقتها أبوظبي في هذا المجال.

وتتضمن المبادرة توعية المجتمع من خلال الرسائل النصية، ونشر التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتثقيف المجتمع بشأن كيفية ترحيل المخلفات والنفايات بالشكل السليم، لتحقيق أرقى مستويات النظافة العامة، وتعزيز الممارسات السليمة في نقل النفايات وترحيلها.

جدير بالذكر أن «تدوير» نجحت في إعادة تدوير ما يزيد على 967 ألف طن من النفايات خلال الربع الأول من العام الجاري.