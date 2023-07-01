«شؤون الحجاج» يوزّع 180 ألف وجبة على روح الشيخ زايد

واصل مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات توزيع أكثر من 180 ألف وجبة من الطعام على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ويأتي ذلك استكمالاً للتوزيع الذي استهل في المدينة المنورة على ضيوف الرحمن من حجاج العالم ليصبح مجموع عدد الوجبات أكثر من 200 ألف وجبة. وأكد رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات الدكتور محمد الكعبي، أن فرق العمل باشرت هذا العام توزيع الوجبات على ضيوف الرحمن مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء. وثمّن الكعبي جهود القيادة ومتابعتها لتعزيز مبدأ العمل الخيري الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.