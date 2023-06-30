مقاصب عجمان تستقبل 1851 أضحية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن مقاصب الإمارة متمثلة في مقصب عجمان ومقاصب مدينتي مصفوت والمنامة، واستقبلوا 1851 أضحية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت البلدية أن مقاصب الإمارة استقبلت خلال اليوم الأول للعيد 1086 أضحية، فيما استقبلت 765 أضحية خلال ثاني أيام العيد.

وأكدت دائرة البلدية أنها وفرت الكوادر المؤهلة من فنيين وأيدي عاملة لخدمة العملاء، إضافة لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.

ونوهت الدائرة أن المقصب يستقبل المتعاملين بواسطة المركبات فقط، مبينةً أن الكادر الطبي سيعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفقاً للمعايير العالمية للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما وسيتم ترقيم الأضاحي لسهولة عملية التتبع.