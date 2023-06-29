المري: 752 ألف مسافر عبر مطار دبي لقضاء عطلة عيد الأضحى

كشف مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، أن مأموري الجوازات في مطار دبي قاموا بإنهاء إجراءات دخول وخروج نحو 752 ألف و167 مسافراً بدءًا من يوم الجمعة الماضي وحتى منتصف ليل أول من أمس الثلاثاء الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، وفقاً لما تم تسجيله من عمليات دخول وخروج للمسافرين لقضاء إجازة العيد.

وأوضح المري لـ"الإمارات اليوم"، أن المطار يستقبل المزيد من المسافرين خلال إجازات العيد والصيف، وتتمثل مهمتنا في ضمان رحلات سلسة وسعيدة، مشيراً إلى أن استخدام التقنيات المتقدمة مثل البوابات الذكية والمستوى العالي من الموظفين، ساهم في توفير إجراءات أكثر سهولة على المسافرين لتوفير الوقت والمجهود.

وحث المري المسافرين على استخدام نظام البوابات الذكية بالمطار لتخفيف الضغط على ضباط مراقبة الجوازات وضمان وصولهم إلى رحلاتهم في الوقت المناسب.

وأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن منصات الجوازات والبوابات الذكية في مطارات دبي تعاملت مع أكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، منهم 9 ملايين مسافر استخدموا البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الدخول والخروج خلال ثوانٍ بكل سلاسة وهدوء، وذلك عبر المنصات المهيأة لذلك و120 بوابة ذكية.

وأكد الفريق محمد المري، أن "إقامة دبي" تحرص دائماً على توفير أعلى معايير الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتبنى أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتقلل من الازدحام وأوقات الانتظار، فضلاً عن التخطيط المسبق في التعامل مع زيادة أعداد المسافرين، وكفاءة أداء الكوادر العاملة"، مشيراً إلى أن التحول الرقمي الذي يعتبر مطار دبي الدولي أحد رواده والبوابات الذكية، أسهما في تسريع حركة المسافرين".