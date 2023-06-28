تحذيرات طبية من الإفراط في تناول اللحوم والحلويات

حذّر أطباء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء مع حلول عيد الأضحى المبارك، لما تسببه من مخاطر مثل ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات أمراض القلب والنقرس، إضافة إلى سرطان القولون.

وقال استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سعيد سجواني، إن العيد مناسبة تشهد تقارب العلاقات الأسرية والزيارات وتناول الطعام في جو عائلي، وتكثر اللحوم والنشويات والكربوهيدرات والسكريات، وهي مواد قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى مخاطر.

وأضاف أن «لحوم العيد غنية بالبروتين والشحوم وتضر المصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والنقرس».

وتابع أن تناول الحلويات والنشويات والثمر والرطب بكميات كبيرة غير جيد، لأنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر.

وواصل سجواني: «بالنسبة لمن ليس لديهم ضغط أو نقرس أو سكري، فأكل اللحوم بكميات كبيرة في العيد يسبب لهم أمراضاً في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء والحموضة واضطرابات المعدة والقولون والانتفاخات».

وقال أخصائي طب عام، الدكتور ماركو لبيب، إن اللحوم الحمراء من المواد الغذائية الغنية جداً بالبروتينات والمواد الدهنية، وإن الاعتدال في أكلها مطلوب لإمداد الجسم بالبروتينات الحيوانية والدهون. ولكن مثلما لها فوائد لبناء الجسم، فلها أضرار كبيرة جداً، والإسراف فيها يؤدي إلى زيادة الكوليسترول والدهون وحمض اليوريك، كما أنها من العوامل المساعدة على حدوث سرطان القولون، لذلك ينصح بعدم الإفراط في تناولها.

وأكد أن السكريات مهمة لبناء الجسم بالطاقة وإمداده بكمية السعرات المطلوبة لأنشطة الجسم اليومية، لكن ينصح بتناول السكريات من مصادرها الطبيعية مثل الفواكه ولا ينصح بالعصائر.

وشدد على عدم الإفراط في المانجو والبطيخ والعنب والتين والتمر، واستبدالها بفواكه كالموز والكيوي والتفاح والبرتقال.

وحذرت أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي، الدكتورة ريهام عبدالعال، من أضرار الإفراط في تناول اللحوم في عيد الأضحى، حيث يؤدي إلى الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية، نظراً لمحتواها العالي من الدهون المشبعة التي تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وتابعت ريهام عبدالعال أن بعض الدراسات أكدت أن هناك علاقة بين الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء والمصنعة، وارتفاع فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة وسرطان البنكرياس وسرطان القولون، إلى جانب ما يمكن أن تؤدي إليه من عسر الهضم لما تحتويه من البروتين والدهون بصورة تجعل عملية الهضم تستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة.

ولفتت إلى أن الإفراط في تناول الحلويات خلال العيد يؤدي إلى الحموضة وانتفاخ البطن، وزيادة الوزن نظراً لارتفاع سعراتها الحرارية، ومحتواها العالي من السكريات والكربوهيدرات.

د. عادل سجواني:

«كثرة اللحوم قد تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بسرطان القولون وسرطان المريء».

د. ماركو لبيب:

«يُنصح بتناول السكريات من مصادرها الطبيعية مثل الفواكه والبعد عن الحلويات والعصائر».

د. ريهام عبدالعال:

«الإفراط في تناول اللحوم يسبب عسر الهضم ويصيب بالإمساك والانتفاخات».