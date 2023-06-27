"مجلس الإمارات للإفتاء" يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى

رفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ المجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، بهذه المناسبة العظيمة، داعيا الله تعالى أن يعيدها على دولة الإمارات قيادة وشعبا وعلى المسلمين والعالم أجمع بالخير والمسرات، واليُمن والبركات.

وبهذه المناسبة أكد معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم أن الأعياد موسم لإظهار الفرح بنعم الله وشكره على ما يسر من الطاعات والأعمال الصالحات، ومن حفظ في الأوطان والعيش بأمن وأمان، وهي أيضاً مناسبة للدعاء لولاة الأمور على ما يقدمونه من أعمال جليلة ومهمات نبيلة في خدمة الوطن والإنسان في كل مكان.

كما حثّ معاليه على اغتنام أيام العيد في صلة الرحم والتواصل مع الأهل والجيران، لما في ذلك من الأجر الوفير ومن تجسيد لفضائل الخير وقيم البذل والإحسان إلى الغير.