الكعبي يؤكد سلامة جميع حجاج الإمارات أثناء أدائهم المناسك ووقوفهم بعرفة

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات سلامة جميع حجاج الإمارات أثناء أدائهم المناسك ووقوفهم بعرفة.

وقال الدكتور محمد الكعبي من صعيد عرفات الطاهر وتحديدا من مخيم حجاج دولة الامارات: “اطمئن الجميع بأن حجاج الدولة بخير وفي صحة وسلامة وهناك فرق صحية وطبية تتابع أوضاعهم أولا بأول وهناك من الفرق الوعظية والواعظات من يرد على استفساراتهم”.

وأضاف الكعبي: “الحمد لله في صباح يوم عرفة اكتمل وصول جميع حجاجنا إلى المخيم وأدوا صلاة الظهر وهم عاكفون على الدعاء”.

وأشار إلى تفويج الحجاج إلى مزدلفة وفق الخطة المرسومة بالتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، حيث يستكملون بقية المشاعر.

من جانبه قال محمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، إن حجاج الامارات قد تم تسكينهم في المخيمات وهم بخير وسلامة و يؤدون المناسك في هذا اليوم الجليل يوم عرفة، ويستعدون لاستكمال مناسكهم مثل التفويج بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الافاضة.