​هل هناك استحقاقات قانونية لـ"الأوفر لتر" من جهات التوظيف ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يسال : اعمل تقني اشعة وتصوير طبي، في عيادة ، ثم أجريت مقابلة للتوظيف في مستشفى، وتمت الموافقة علي شخصي ، وتم ارسال offer letter وقمت بالموافقة عليه وارساله لجهة العمل الجديدة مرة أخرى، ثم ارسلوا لي تاريخ الانضمام ، وعلي هذا الاساس ، قمت بتقديم استقالتي من عملي في العيادة ، لكني فوجئت بعدها أن المستشفى اخلفت الاتفاق معي ، وارسلوا لي ايميلا يذكرون فيه انهم لن يقدروا على ضمي للعمل ..

وحاليا خسرت عملي وتضررت كثيرا.. فماذا افعل من الجهة القانونية؟

الإجابة

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول : وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ليست هناك أي استحقاقات قبل ابرام عقد العمل أو عقد التجربة، لكن من وجهة نظرنا يمكنك رفع دعوى تعويض عن المسؤولية التقصيرية حال كان بإمكانك اثبات تعمد الاضرار وفقاً للقواعد العامة التي تقضي بانه لا ضرر ولا ضرار، والخطأ يستتبع التعويض لكن هذه الأمور تخضع لسلطة تقدير المحكمة

يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني (abuabeda@emaratalyoum.com)