تصل إلى 48 درجة مئوية .. "الأرصاد": طقس حار وأمطار خفيفة خلال أيام العيد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حاراً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً، فيما يكون مائلاً للحرارة إلى معتدل الحرارة ليلاً، منوهاً إلى ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المركز بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار، كما أشار المركز إلى وجود فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، اعتباراً من غدٍ وحتى الخميس المقبل، فيما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأكد أن درجات الحرارة العظمى المتوقّعة خلال أيام العيد تتراوح ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية على السواحل والجزر و43 إلى 48 على المناطق الداخلية، و29 إلى 36 درجة مئوية على المناطق الجبلية، فيم تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 إلى 33 درجة مئوية على السواحل والجزر، و25 إلى 31 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و25 إلى 30 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

