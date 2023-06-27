دعم المواطنين أصحاب المزارع والمواشي بأعلاف مجانية

أعلنت دائرة بلدية أم القيوين عن توفير حظائر وأعلاف مجانية دعماً لأصحاب الحلال ومربّي الماشية من ملاك المزارع والعزب المواطنين في إمارة أم القيوين، لبيع ما لديهم من خراف وماعز وأغنام للمستهلكين مباشرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب توزيع أعلاف مجانية عليهم.

وأوضحت أن المبادرة جاءت لتشجيع ودعم المنتج الحيواني، وحث المستهلكين على تشجيع المنتج الحيواني المحلي الذي يتميز بجودته العالية، لافتة إلى أنه يتغذى على أفضل أنواع الأعلاف التي تتماشى مع المعايير العالمية، ووصوله للمستهلك مباشرة دون تعرّضه لعمليات الشحن التي تنهك عادة الحيوانات وتقلل من جودتها.

وأضافت البلدية أنها أطلقت حملة إرشادية تحت عنوان «كيف تختار أضحيتك» للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة، بهدف الإسهام في رفع الوعي لدى مرتادي الأسواق ولأهمية هذه الشعيرة لدى جميع المسلمين، والدور البارز الذي يقوم به الطبيب والمساعد البيطري في ما يخص التعريف بالشروط الصحية للأضحية قبل وبعد الذبح.

وقالت القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، هيفاء علي سيف، إن الكوادر البيطرية المتخصصة في الإرشاد البيطري موزعة في أسواق المواشي التابعة للدائرة لتثقيف المواطنين والمقيمين، وتعريفهم بكيفية اختيار الأضحية السليمة والشروط الواجب توفرها فيها، من خلال توزيع المنشورات والرد على الاستفسارات.

وأضافت أنه يجب مراعاة الشروط الصحية عند اختيار الأضحية، بأن تكون لائقة صحياً ومطابقة للمواصفات الشرعية ومراعاة شكلها الظاهري، وأن يكون الشعر والصوف سليمين غير متساقطين، وأن يكون الأنف نظيفاً ورطباً وليس به أي تقرحات، إضافة إلى ضرورة كون الفم سليماً لا توجد به تشققات، والأسنان سليمة على حسب العمر وأن تكون العينان لامعتين براقتين ولا توجد فيهما أي التهابات أو احمرار، والقوائم سليمة لا توجد فيها جروح أو كسور.