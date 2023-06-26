​"النقل المتكامل" يشدد على ضرورة التزام المركبات الثقيلة بالأوزان المحددة

شدد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل على أهمية التزام المركبات الثقيلة المستخدمة لطريق أم يفينة وبالاتجاهين بالأوزان المحددة لاستخدام الطريق وعدم تجاوز الوزن المسموح به (45 طن) واتباع القوانين والاشتراطات التي تسمح باستخدام هذا الطريق.

وأوضح المركز أنه بدءاً من 3 يوليو المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات التي لا تلتزم بالأوزان المحددة وتنتهك شروط وأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع بإمارة أبوظبي.