منذ بداية يناير وحتى اليوم..

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تجاوز عدد الموظفين والعمال المشتركين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، 5 ملايين عامل وموظف منذ بدء تطبيق المنظومة مطلع شهر يناير 2023 وحتى تاريخ اليوم.

ويأشارت الوزارة إلى أن المنظومة التأمينية توفر من خلال المجمع التأميني عدة قنوات للتسجيل والاشتراك في التأمين وهي الموقع الإلكتروني iloe.ae والتطبيق الذكي iloe وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة ( كالأنصاري للصرافة والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

ويعتبر التسجيل في التأمين إلزامياً لموظفي القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، من مواطنين ومقيمين، ويعتبر الموعد النهائي للتسجيل 1 أكتوبر ،2023، وتبلغ قيمة غرامة عدم الاشتراك 400 درهم.