ياسمين: مكالمة محمد بن راشد فخر كبير

أبدت الطالبة ياسمين محمود عبدالله، الأولى على مسار النخبة في الثانوية العامة بمدرسة الراشدية بدبي، سعادتها البالغة بإعلانها الأولى على الدولة في الثانوية العامة وتلقيها اتصالاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معتبرة الاتصال فخراً كبيراً. وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «إعلاني ضمن الأوائل مفاجأة كبيرة لم أكن أتوقعها، لكنني شعرت بسعادة بالغة فور الإعلان عنها»، وتابعت: «هذه السنة كانت بالنسبة لي كأي سنة دراسية عادية، وكنت أنظم وقتي بشكل كبير، ولا أؤجل عملي لأوقات أخرى حتى لا تتراكم عليّ المسؤوليات، لكن واجهتني بعض التحديات مثل المناهج الدراسية، وتقديم الجامعات واختبارات إمسات، وهدفي كان الموازنة بين دراستي العادية وباقي المهام الأخرى».