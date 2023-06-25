ياسمين الأولى على "الثانوية العامة": لم أتوقع إعلاني الأولى.. ومكالمة الشيخ محمد بن راشد "فخر كبير"

أبدت الطالبة ياسمين محمود عبدالله، الأولى على مسار النخبة في الثانوية العامة بمدرسة الراشدية بدبي، سعادتها البالغة بإعلانها الأولى على الدولة في الثانوية العامة وتلقيها اتصالاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معتبره إياه فخراً كبيراً.

وقالت ياسمين لـ"الإمارات اليوم": "إعلاني ضمن الأوائل مفاجأة كبيرة لم أكن أتوقعها، لكنني شعرت بسعادة بالغة فور الإعلان عنها"، كاشفة عن كواليس مكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معها، حيث هنأها بحصولها على المركز الأول وسألها عن الأهل وما الذي تنتويه لاستكمال دراستها.

وأضافت: "أخبرت سموّه بأنني قدّمت في جامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية في دبي، لأنني أنتوي دراسة هندسة الكهرباء".

وتابعت: "هذه السنة كانت بالنسبة لي كأي سنة دراسية عادية، وكنت أنظم وقتي بشكل كبير، ولا أؤجل عملي لأوقات أخرى حتى لا تتراكم عليّ المسؤوليات، لكن واجهتني بعض التحديات مثل المناهج الدراسية، وتقديم الجامعات واختبارات إمسات، وهدفي كان الموازنة بين دراستي العادية وباقي المهام الأخرى".

وتوجهت ياسمين بالشكر لأصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم الكبير الذي يقدمونه للطلبة، وكذلك لأسرتها على دعمها اللامحدود لها حتى حصولها على المركز الأول.