طقس غائم جزئياً ورياح مثيرة للغبار.. "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، منوهاً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض.

وأشار إلى أن الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بتكون مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن الطقس غداً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، فيما اكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأربعاء المقبل سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.