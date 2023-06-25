شروط الذبح داخل المقاصب في رأس الخيمة

حددت بلدية رأس الخيمة عدة شروط لعمل المقاصب ومواصفات سلامة الأضحية قبل الذبح، والمقاصب التي ستعمل في مناطق الإمارة خلال وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

واشترطت البلدية منع دخول المقاصب للمشاة أو العربات، ويسمح فقط بدخول السيارات. وذكرت أنه يجب الالتزام بعدم النزول من السيارة أثناء تنزيل وفحص وترقيم الأضحية أو أثناء استلام الذبيحة، كما يجب إبراز الرسالة النصية الثانية من البلدية التي تفيد بالحضور لاستلام لحوم الأضحية، وإيصال دفع الرسوم ورقم الأضحية عند باب الدخول لاستلام الذبائح.

وأضافت: «يمنع دخول صالات الذبح أو صالات الانتظار نهائياً». ولفتت إلى أنه سيتم تقطيع الذبائح من الماعز والضأن خلال العيد إلى أربع قطع فقط. وأضافت أنها خصصت ثلاثة مقاصب في الإمارة مزودة بأحدث الوسائل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت إدارة الصحة العامة أن فريق الأطباء البيطريين سيحضر على مدار الساعة في جميع المقاصب التابعة للإمارة وأسواق المواشي، لفحص الحيوانات الحية قبل الذبح للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأي أمراض معدية.