«الصحة» تحذر من الذبح خارج المقاصب المعتمدة خلال عيد الأضحى

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن طريقة الذبح والسلخ التي يعتمدها القصابون غير المرخصين تتسبب في تلويث الذبيحة، إذ إن الأدوات التي يستخدمونها في الذبح غير معقمة، ولا يتبعون أي نظام للنظافة الشخصية أو العامة، داعية إلى ارتياد المسالخ المعتمدة خلال أيام العيد، حفاظاً على الصحة العامة.

فيما كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة تنفيذها خطة متكاملة بشأن الاستعدادات لموسم الأضاحي، من خلال توفير جميع المستلزمات والموارد الفنية والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الحيوانات والأضاحي، والتأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض، إضافة إلى اتباع كل الإجراءات والتنظيمات المعمول بها في التصريح بدخول الأضاحي والحيوانات الحية عبر مختلف منافذ الدولة. وتعمل فرق الوزارة في قطاعي التنوع الغذائي والمناطق، على التأكد من تطبيق كل المعايير والإجراءات في دخول الحيوانات والأضاحي عبر منافذ الدولة، وخلوّها الكامل من الأمراض، وفق آلية تنسيقية متكاملة مستمرة طوال العام، وخلال موسم عيد الأضحى بشكل خاص.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف يونيو 2023، تم استقبال 366 ألفاً و35 رأساً من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، عبر مختلف منافذ الدولة الحدودية، والموافقة على دخولها الدولة بعد خضوعها لإجراءات الحجر البيطري وللفحوص السريرية والمخبرية، والتأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، والأمراض الحيوانية المشتركة.

وأكدت الوزارة توفير جميع المستلزمات والموارد الفنية والتشخيصية، والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الإرساليات والتأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض، حيث تعد منافذ الدولة خط الدفاع الأول للحماية من الأمراض الوبائية والمعدية، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. من جانبها أعلنت بلدية دبي جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة وتجهيزها بكل الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافة إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة إلى الحضور للمقصب، وذلك ضمن جهود البلدية لتلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدماتها لهم، وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

وخصصت بلدية دبي أربعة مقاصب مزودة بأحدث الوسائل في الإمارة لتلبية الطلب خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية مجتمعة 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي مقصب القصيص (282 رأساً)، ومقصب العيد السريع في منطقة القصيص (300 رأس)، ومقصب القوز (125 رأساً)، ومقصب الليسيلي (105 رؤوس)، وحتا (82 رأساً) في الساعة.

• خطة متكاملة للاستعدادات لموسم الأضاحي توفر مستلزمات وموارد فنية وتشخيصية وكوادر بشرية متخصصة.