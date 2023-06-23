الشارقة : حملات تشجير بمحمية المنتثر على مدى عقد لزراعة مليون و 250 ألف شجرة غاف و سدر

تواصل “ هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ” تنفيذ حملات التشجير في محمية المنتثر على مدار 10 سنوات، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة وأجندتها من أجل زيادة المساحات الخضراء في الشارقة، وهي حملات متواصلة تكمل بعضها بعضاً.

و تهدف الهيئة من وراء حملات التشجير في المحمية، إلى تجسيد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن الحفاظ على بيئات المناطق البرية وتنوعها الحيوي، وتأكيد المسؤولية المجتمعية في ذلك إضافة إلى تعزيز مفهوم ثقافة الترفيه الاجتماعي في البيئات الطبيعية البرية، والتوعية بالسلوكيات الإيجابية النافعة للبيئة وغالباً ما تستهدف طلبة مدارس الشارقة الحكومية والخاصة، وموظفي المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الجهات التطوعية و الجامعات.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في تصريحات لوكالة انباء الامارات "وام" : " تحرص الهيئة على تنفيذ حملات التشجير في إطار جهود الشارقة لزيادة المساحات الخضراء وترجمه رؤيتها للحفاظ على البيئة وحمايتها وصون التنوع الحيوي والاستدامة البيئية، وذلك بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإدارة العامة للدفاع المدني، وزارة التربية والتعليم، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، البلديات والمجالس البلدية، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومختلف الجهات التطوعية، وغيرها.. مشيرةً إلى أن حملات التشجير تتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة وجاذبة، بمشاركة حيوية من الشركاء الاستراتيجيين الذين يتواجدون في كل البرامج والأنشطة والفعاليات، ويشكلون قيمة مضافة للحدث.

و نوهت إلى أن ما تقوم به فرق الهيئة في المحميات بشكل عام مساهمة في ترجمة ما يؤكده دوماً صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن ترسيخ الثقافة البيئية في نفوس أبناء الوطن وتوعيتهم بأهمية المكونات البيئية إلى جانب كونه مساهمة نوعية في حماية البيئة.

وأضافت : “ تتمتع محمية المنتثر التي رأت النور في العام 2007 بموقع استراتيجي حيوي، حيث تقع في منطقة البطائح، على طريق الشارقة مليحة، وهي ذات مساحة كبيرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ٩ كيلو مترات مربعة تستوعب زراعة نحو مليون وربع المليون من أشجار الغاف والسدر و تعتبر محمية متكاملة بما تحويه من أشجار ونباتات برية، وتتميز بطبيعتها الصحراوية ”..موضحة أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تنفيذ مبادرة حملة التشجير لمحمية المنتثر بزراعة شتلات الأشجار من الغاف، السدر، الآراك ، المرخ و غيرها من الأشجار البرية المحلية " .. مشيرة إلى أن عمليات التشجير تخضع لدراسات ومتابعات عميقة حيث يجري العمل على توزيعها بشكل مناسب، وقد وصلنا اليوم في حملات التشجير خصوصاً للغاف والسدر إلى غرس أكثر من 500 ألف شجرة عبر الاستفادة من خبرات مختصين في عالم الزراعة، ما يؤشر على جدية العمل لتنفيذ مبادرة التشجير لتحقيق الأهداف المرجوة .