توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وإيران

وقّعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمقر الهيئة في مدينة دبي. وقع الاتفاقية عن الإمارات مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، وعن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس الطيران المدني، محمد محمدي بخش، بحضور ممثلين عن قطاعات الطيران المدني وشركات الطيران المحلية. وتأتي الاتفاقية في إطار تبني الإمارات سياسة الأجواء المفتوحة، وبهدف تنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين، كما ستعزز الاتفاقية الربط الجوي بين الإمارات وإيران، الذي سيعود بالفائدة على الناقلات الوطنية، من خلال توسيع خدمات النقل الجوي، وزيادة فرص التجارة والسياحة. وقال السويدي إن «الاتفاقية خطوة مهمة في ما يخص تنظيم الرحلات الجوية، وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي».