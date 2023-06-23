«الإمارات الصحية» توفر خدمة حجز المواعيد في أقل من دقيقة

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تطويرها خدمة حجز المواعيد الطبية في تطبيقها الذكي، التي ستمكن المتعاملين من الاستفادة من خدمة حجز المواعيد الطبية بسهولة، وذلك في أقل من دقيقة واحدة.

ويتيح التحديث الجديد على التطبيق الذكي، خيارات سهلة وبسيطة للمتعاملين، تسرع من عملية حجز المواعيد الطبية، وتسهم في تقليص الوقت وتوفير الجهد وتوفير تجربة أكثر يسراً وسلاسة وسرعة، إذ كل ما على المتعامل فعله اختيار خدمة حجز المواعيد الطبية، وتحديد التخصص الطبي المطلوب، وبعدها يقوم المتعامل بتحديد الإمارة والمركز الطبي، وأخيراً الاختيار من ضمن المواعيد المتاحة التي يتم استعراضها للمتعامل.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور يوسف محمد السركال: «تحرص المؤسسة على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لمتعامليها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، للارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة، وتلبية احتياجات ورغبات المتعاملين وفقاً لأساليب مبتكرة وجديدة كلياً قائمة على التقنيات والتكنولوجيا الذكية، بما يتماشى مع استراتيجيات المؤسسة، والتوجهات العامة لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة الأشخاص».

ويتميز التطبيق بآلية بحث مطورة ومرنة تسهم في اختصار الوقت وتقليل عدد الخطوات المطلوبة لإنجاز الخدمة، كما يتيح للمتعاملين، فرصة التقديم على خدمات الرعاية الصحية من قبل المراكز والمنشآت التابعة للمؤسسة على مدار 24 ساعة، إلى جانب العيادات التخصصية المسائية، كما يتيح التطبيق فرصة تعديل وإلغاء الموعد الطبي، بما يوفر مرونة أكبر للمتعامل في ما يخص الحجز ويتناسب مع متطلباته وظروفه الخاصة. يذكر أن المؤسسة عملت مؤخراً على تفعيل وربط خدمة الهوية الرقمية بتطبيقها الذكي، وأصبحت تجربة المتعامل أكثر مرونة وسرعة، حيث يستطيع الاستفادة من الحلول التقنية المتنوعة التي لا تتطلب تقديم المستندات الشخصية في كل مرة، وتكرار تسجيل الأسماء التعريفية وكلمات المرور، إضافة إلى الوقت الاستثنائي للحصول على خدماتها الرقمية التي تضم خدمة البطاقات الصحية، وخدمات التدريب والتطوير، والخدمات العلاجية مثل حجز موعد طبي، إلى جانب طلب تقرير طبي، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الملف الطبي، وتقارير المختبرات والتقديم على خدمات اللياقة الطبية، وخدمات الشكاوى، والفحوص الوقائية من مخاطر الإشعاع.